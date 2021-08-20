Прокуратура начала проверку в связи с лесным пожаром в Марий Эл

ТАСС, 20 августа. Прокуратура проводит проверку в связи с лесным пожаром в Марий Эл. Как сообщили журналистам в пресс-службе надзорного ведомства региона, предварительная причина пожара - сухая гроза.

"В связи с лесным пожаром, возникшим на территории республики, во взаимодействии с Волжской межрегиональной природоохранной прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства деятельности лесничества, арендатора лесного участка и иных уполномоченных органов. По предварительным данным, причиной пожара является сухая гроза", - сказано в сообщении.

Глава республики Марий Эл Александр Евстифеев подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров.

Ранее в ГУ МЧС по региону сообщили о лесном пожаре на территории Куярского лесничества в Медведевском районе республики. Огонь распространился в сторону населенного пункта Сосновый Бор и находился на расстоянии 3 км от него. Позже стало известно, что пожар в Сосновом Бору подошел к другому населенному пункту - поселку Студенка. Для тушения пожара привлекают вертолеты из Татарстана, а также Минобороны. Из населенного пункта Шап были эвакуированы 634 человека, в том числе 420 детей. Площадь пожара увеличилась примерно до 600 га. Задымление от него распространился почти на 25 км.