Режим ЧС ввели в Первомайске Нижегородской области из-за пожара в Мордовии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 августа. /ТАСС/. Режим ЧС ввели в городе Первомайск Нижегородской области, который располагается рядом с одним из очагов лесного пожара в заповеднике Мордовии, сообщила в пятницу пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

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"На территории Первомайска введен режим ЧС", - сказано в сообщении. Для оперативного реагирования и координации работы на место прибыл начальник ГУ МЧС России по региону Валерий Синьков. В полевых условиях развернута работа оперативного штаба.

Ранее сообщалось, что режим ЧС также был введен в Сарове, рядом с которым также возник очаг пожара.

Пожар в заповеднике в Темниковском районе Мордовии возник 3 августа в результате грозового разряда на территории, пострадавшей от пожаров в 2010 году. Из-за засушливой, ветреной и жаркой погоды и наличия валежника огонь быстро распространился. Общая площадь, пройденная пожаром, достигла почти 6 тыс. га. По состоянию на 20 августа, на территории заповедника действуют два очага природных пожаров. Из-за высокой температуры и порывистого ветра огонь с территории Мордовии приблизился к Нижегородской области. На место направлены спасатели и пожарные из Москвы, Московской, Ульяновской, Ивановской и Рязанской областей, а также спасатели Ногинского спасательного центра МЧС России с насосно-рукавным комплексом "Шквал". Всего в тушении участвуют 1 644 человека и 274 единицы техники.