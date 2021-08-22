В России за сутки ликвидировали 93 лесных пожара на площади свыше 303 тыс. га

ТАСС, 22 августа. Специалисты за сутки ликвидировали в регионах РФ 93 лесных пожара на территории 303,6 тыс. га, продолжается тушение возгораний на площади более 1,2 млн га, большая часть действующих пожаров находится в Якутии. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Авиалесоохраны.

Где в России горят леса и какие меры поручил принять Путин

От Карелии до Якутии. Где в России горят леса и какие меры поручил принять Путин

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки в России лесопожарными силами ликвидировано 93 лесных пожара на площади 303 620 га. На 00:00 мск 22 августа 2021 года на территории Российской Федерации действовало 150 лесных пожаров на площади 1 277 628 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Больше всего пожаров действует в Якутии - 41 пожар на землях лесного фонда на площади 1 124 218, а также пожар в природном парке "Ленские столбы" на площади 20 110 га. В Иркутской области зафиксировано 15 пожаров на площади 102 771 га, на Чукотке - четыре пожара площадью 18 690 га. Также лесные пожары действуют и в других регионах России.

В тушении участвуют 7 243 человека, задействовано 1 577 единиц техники, 31 воздушное судно, еще 52 задействовано в мониторинге.

Пожароопасный сезон открыт во всех субъектах Российской Федерации. Режим ЧС введен в шести регионах. Особый противопожарный режим действует в 60 субъектах РФ.