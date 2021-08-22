Площадь лесного пожара в Самарской области достигла 100 га

ТАСС, 22 августа. Площадь активного горения леса в Самарской области, где 21 августа огонь перекинулся на национальный парк, 22 августа составила 100 га, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по региону.

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"По состоянию на 06:00 (05:00 мск) 22 августа площадь активного горения составляет 100 га. Тушение пожара продолжается, сил и средств достаточно", - сказано в сообщении.

В тушении пожара задействовали 332 человека и 78 единиц техники. Создали штаб, тушение лесных пожаров возглавил руководитель национального парка "Бузулукский бор", уточняется в сообщении. Силы и средства системы безопасности Борского района перевели в режим чрезвычайной ситуации.

К месту тушения пожара, согласно данным областного главка МЧС, направили три пожарных поезда, запланировали применение авиации министерства. Как уточнили в ведомстве, 21 августа самолет Ил-76 МЧС уже сбросил 42 т воды, 22 августа работа авиации продолжается, задействовали также вертолет Ми-8 Южного авиационного центра МЧС.

В Борском районе Самарской области продолжается тушение лесного пожара, огонь с которого 21 августа перекинулся на жилые дома в селе Гвардейцы, где сгорели 14 строений (шесть частных жилых домов и восемь дачных строений). Площадь возгорания составила 750 кв. м, ликвидировать его удалось вечером 21 августа. По данным ведомства, днем огонь перекинулся на лес на территории национального парка "Бузулукский бор".