Огонь, перешедший с лесного пожара, уничтожил 18 строений в двух селах в Самарской области

ТАСС, 22 августа. Огонь в районе природного пожара в Самарской области 22 августа перекинулся на постройки в двух селах, уничтожив 18 построек различного назначения. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

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"В результате перехода огня с лесного пожара в селе Немчанка огнем уничтожено 16 строений различного назначения, в селе Коноваловка сгорело два строения. Погибших и пострадавших нет", - сказано в распространенном сообщении.

По данным ведомства, в тушении пожара задействовали 586 человек, привлекли 130 единиц техники. На месте пожаров авиация МЧС России сбросила более 250 т воды. "Ликвидация пожаров продолжается, ситуация находится особом контроле Главного управления МЧС России по Самарской области", - уточняется в сообщении.

Тушение лесного пожара в Борском районе продолжается второй день. Из-за пала травы 21 августа огонь перекинулся на жилые дома в селе Гвардейцы, где сгорели 14 строений. Затем огонь перешел на лес на территории национального парка "Бузулукский бор". По данным МЧС, на утро воскресенья площадь активного горения составляла 100 га, существовала угроза двум населенным пунктам.