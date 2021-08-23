Прокуратура оценит действия самарских чиновников после пожара в Борском районе

САМАРА, 23 августа. /ТАСС/. Прокуратура проведет проверку в Самарской области, во время которой оценит действия органов местного самоуправления по предупреждению ЧС из-за пожара в Борском районе. Об этом сообщили на сайте региональной прокуратуры.

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Тушение лесного пожара в Борском районе Самарской области продолжается третий день. Из-за пала травы в субботу огонь перекинулся на жилые дома в селе Гвардейцы. Затем огонь перешел на лес на территории национального парка "Бузулукский бор". В воскресенье огонь перекинулся на строения в двух селах, там уничтожено 18 построек различного назначения.

"Бригада из наиболее опытных работников аппарата прокуратуры области координирует на месте действия [в Борском районе] контролирующих и правоохранительных органов по ликвидации чрезвычайной ситуации. Перед прокурорами стоит задача оценить действия органов местного самоуправления по предупреждению чрезвычайной ситуации, принятию мер для ликвидации последствий, причиненных природной стихией", - сообщили в пресс-службе.

На месте мобильная приемная работает с пострадавшими от пожара гражданами, также сотрудники прокуратуры принимают меры для обеспечения прав самарцев на надлежащие условия проживания и социальной адаптации в условиях утраты документов, имущества, средств к существованию.

Общая площадь пожара в результате прохождения огня составила 5 тыс. га, площадь, пройденная по лесу, около 1,5 тыс. га. Площадь активного горения сократилась в пять раз по сравнению с утром и достигла 20 га, сообщили в региональном ГУ МЧС. По данным ведомства, для тушения пожара привлечены 696 человек, 183 единицы техники, в том числе от МЧС России 259 человек, 38 единиц техники. Задействована аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Самарской области в составе 51 человека и Волжского спасательного центра МЧС России в составе 123 человек. В тушении участвуют три пожарных поезда, два вертолета Ми-8.