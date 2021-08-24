Ущерб сельскому хозяйству в пострадавшем от пожара якутском селе оценили в 61 млн рублей

ЯКУТСК, 24 августа. /ТАСС/. Ущерб сельскому хозяйству в селе Бясь-Кюель Горного района Якутии, который пострадал от пожара, оценили в 61 млн рублей. Об этом сообщила во вторник пресс-служба регионального правительства.
"Ущерб от пожара понесли 26 хозяйств. Погибло девять голов крупного рогатого скота, восемь свиней, 20 куриц и 120 кроликов. Уничтожено десять помещений на 223 скотомест, восемь единиц техники и четыре единицы хозоборудования. Сгорело 12 км изгородей, 212 тонн сена. Ущерб оценивается в 61 млн рублей", - говорится в сообщении.
Принято решение восстановить частные коровники и один коровник на 100 голов крестьянского хозяйства. "Как и в случае с домами, вместо построек желающие смогут получить денежные компенсации. Также есть возможность поставки живности из других крестьянских хозяйств", - добавили в правительстве.
"Подготовлен список получателей федеральных средств в размере 100 тыс. рублей. Это 142 человека, прописанных в сгоревших домах. Глава [региона Айсен Николаев] поручил не оставлять без внимания еще 18 лиц, фактически проживавших там без прописки, в том числе 15 детей, и организовать претензионную работу через суд", - отметили в правительстве.
7 августа в селе, возле которого действовали два пожара, огонь из-за сильного ветра перекинулся на хозяйственные постройки через минерализованную полосу, проводилась эвакуация. Пострадавших нет. По информации первого заместителя председателя Якутии, руководителя оперативного штаба по восстановлению села Бясь-Кюель Дмитрия Бердникова, огнем уничтожено шесть многоквартирных домов (15 квартир), 26 индивидуальных жилых домов. Часть жителей изъявила желание получить денежную компенсацию, таким образом решено построить 34 дома.