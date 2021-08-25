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Пропавших при сплаве на реке в Хабаровском крае туристов нашли живыми

Группа туристов из четырех человек не выходила на связь во время сплава по реке Горин

ХАБАРОВСК, 25 августа. /ТАСС/. Спасатели нашли живыми группу туристов с ребенком, которые не вышли на связь при сплаве по реке Горин в Хабаровском крае. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

"На вертолете обнаружили туристов. С ними все в порядке, в помощи они не нуждаются, самостоятельно выйдут на связь с родственниками", - сказали в пресс-службе.

Ранее в среду сообщалось, что трое взрослых и 12-летний ребенок, сплавлявшиеся по реке Горин в Солнечном районе края, не вышли на связь в установленное время. Они осуществляли сплав на двух байдарках. Были начаты поиски, прокуратура и следствие начали проверки.

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