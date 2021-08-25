Более 50 пожарных спаслись из огненного кольца при тушении Мордовского заповедника

Происшествие случилось в понедельник, но ведомство информировало о нем только в среду. "Около 19:00 группировка общей численностью 55 человек и 18 единиц техники была направлена для отсекания очага пожара в одном из кварталов Мордовского заповедника на границе с Нижегородской областью. Внезапно поднялся ветер, и огонь перешел в верховой пожар, который стал стремительно распространяться на большие площади, молниеносно окружив группировку. Люди с техникой оказались замкнуты в кольце пламени и отрезаны от путей эвакуации", - сказали в пресс-службе.

ТАСС, 25 августа. Пожарные и военные спаслись из окружения лесным пожаром в заповеднике в Мордовии, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

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Чтобы не подпустить огонь к людям, по периметру кольца были вырублены деревья, верховой пожар удалось локализовать. Но из-за горения лесной подстилки создалось сильное задымление, к ночи оно усилилось из-за стихшего ветра.

В это же время к окруженным пожарным пробивались их коллеги с автоцистерной и тяжелой техникой. Через горящие сухие деревья им удалось проложить тропу, локализуя вдоль нее очаги горения. Работу осложняла темнота и сильное задымление - пожарным приходилось трудиться в почти нулевой видимости.

"Через несколько часов ценой колоссального труда люди и техника благополучно были эвакуированы на безопасное расстояние. Благодаря профессионализму, смелым и решительным действиям с риском для жизни ради общего дела заложников огненного кольца удалось вывести в полном составе. Ни один человек не пострадал. Ни одна единица техники не повреждена", - уточнили в пресс-службе.