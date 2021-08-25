Адвокат заявил, что экс-полковника ФСБ Черкалина уже могут этапировать в колонию

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Экс-полковник ФСБ Кирилл Черкалин может быть этапирован в колонию из столичного СИЗО, так как его приговор вступил в силу. Об этом ТАСС сообщил адвокат осужденного Владимир Михайлов.

"Юридических прнпятствий для этапирования Черкалина в колонию нет. Приговор вступил в силу. Другой вопрос, какое решение по этому поводу будет принято. Известно, что гособвинение планирует допросить моего подзащитного по делу его бывшего начальника Дмитрия Фролова, суд над которым сейчас продолжается", - сказал защитник.

В среду Второй Западный окружной военный суд отклонил апелляционную жалобу на приговор бывшему начальнику отдела управления "К" службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России Кириллу Черкалину, осужденному на семь лет колонии за мошенничество и взятки.

По данным следствия, он получил $850 тыс. взятки от главы коммерческой фирмы за общее покровительство в 2013-2015 годах. Его дело было выделено в отдельное производство из дела в отношении его бывшего начальника Дмитрия Фролова, коллеги Андрея Васильева, бывшего члена Общественного совета при ФСБ Владимира Столяренко и члена правления ОАО "АКБ "Еврофинанс Моснарбанк" Александра Бондаренко. Дело Черкалина рассмотрели в особом порядке, он признал вину и дал показания на подельников.