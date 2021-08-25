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Лесные пожары в России

Лесной пожар на площади около 10 га возник в пригороде Воронежа

Возгорание зафиксировали в пригородном лесничестве "Кожевенный кордон" учебно-опытного лесхоза Воронежской лесотехнической академии

ВОРОНЕЖ, 25 августа. /ТАСС/. Лесной пожар на площади около 10 га возник в пригороде Воронежа, рассказал ТАСС в среду руководитель Воронежского лесопожарного центра Владимир Галдин.

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"Площадь пожара примерно на площади 10 гектаров, но может и больше. Загорелось около 13:30 мск", - сказал он.

Он уточнил, что пожар зафиксирован в пригородном лесничестве "Кожевенный кордон" учебно-опытного лесхоза Воронежской лесотехнической академии, на месте работают представители ГУ МЧС по Воронежской области, гражданской обороны, лесопожарного центра.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области, место пожара находится далеко от населенных пунктов.

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РоссияЛесные пожары в РоссииВоронежская область
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