Следственные действия ведут в доме в Тюмени по делу об убийстве школьницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Сотрудники СК и полиции проводят следственные действия в доме жителя Тюмени, которого проверяют на причастность к убийству восьмилетней девочки, передает корреспондент ТАСС с места событий.

На входе в подъезд дежурит представитель полиции, который сказал, что вход в подъезд ограничен в связи с тем, что внутри проводятся следственные действия. Он отказался уточнить, задержан ли мужчина, в квартире которого проводятся следственные действия. Внутрь подъезда пропускают только жителей дома. Сотрудники УМВД вынесли различные предметы, в частности ковер и ведро.

Ранее официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что следователи проверяют 40-летнего местного жителя, в отношении которого "имеются достаточные основания полагать, что он причастен к убийству". Местные жители сообщили корреспонденту, что мужчина мог работать в одной из мебельных компаний.

Девочка пропала 30 июня 2021 года, ее тело с признаками насильственной смерти нашли 19 августа у озера Оброчное в 2,5 км от дома, где проживал ребенок. Уголовное дело расследуется по ст. 105 УК РФ "Убийство малолетнего". По решению председателя СК Александра Бастрыкина оно было передано в центральный аппарат ведомства. Следователи ГСУ и криминалисты центрального аппарата продолжают работать в Тюменской области.