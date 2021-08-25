{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Россиянка пострадала в ДТП с автобусом в Киеве

В посольстве России сообщили, что ее госпитализировали с ушибами грудной клетки

КИЕВ, 25 августа. /ТАСС/. Гражданка России пострадала в результате дорожно-транспортного происшествия в Киеве, где минувшей ночью перевернулся автобус сообщением Кишинев - Москва. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в среду в посольстве РФ в Киеве.

"В дорожно-транспортном происшествии в Киеве, которое произошло минувшей ночью, пострадала гражданка РФ 1996 года рождения", - сказал сотрудник посольства.

По его словам, россиянка госпитализирована с ушибами грудной клетки. "Ее посетили консульские работники, оказывается необходимая помощь", - отметил дипломат, добавив, что после лечения она будет отправлена на родину.

Ранее киевская полиция сообщила, что в ночь на среду, в результате аварии пострадали 18 человек. ДТП произошло на спуске с улицы Телиги. Водитель автобуса Setra с регистрационным номером Молдавии не справился с управлением и въехал в бордюр, машина перевернулась на бок.

Теги
Украина
В авариях на МКАД с начала года погибли 29 человек и пострадало более 400
За семь месяцев текущего года на МКАД зарегистрировано 379 ДТП
Читать полностью