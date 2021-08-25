Россиянка пострадала в ДТП с автобусом в Киеве

КИЕВ, 25 августа. /ТАСС/. Гражданка России пострадала в результате дорожно-транспортного происшествия в Киеве, где минувшей ночью перевернулся автобус сообщением Кишинев - Москва. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в среду в посольстве РФ в Киеве.

"В дорожно-транспортном происшествии в Киеве, которое произошло минувшей ночью, пострадала гражданка РФ 1996 года рождения", - сказал сотрудник посольства.

По его словам, россиянка госпитализирована с ушибами грудной клетки. "Ее посетили консульские работники, оказывается необходимая помощь", - отметил дипломат, добавив, что после лечения она будет отправлена на родину.

Ранее киевская полиция сообщила, что в ночь на среду, в результате аварии пострадали 18 человек. ДТП произошло на спуске с улицы Телиги. Водитель автобуса Setra с регистрационным номером Молдавии не справился с управлением и въехал в бордюр, машина перевернулась на бок.