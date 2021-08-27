{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Природный пожар под Оренбургом локализовали на четырех участках из пяти

На одном из участков идут работы по тушению серы, насыпанной на открытой площадке у железнодорожных путей

ОРЕНБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Возгорание сухой травы вдоль федеральной трассы и железной дороги в Оренбургском районе Оренбургской области частично локализовали в пятницу, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"В 19:00 (17:00 мск) произведена локализация природного пожара (сухая трава) на четырех боевых участках. Остается нелокализованным один участок", - сказано в распространенном сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ведомства, на одном из участков идут работы, в том числе по тушению серы, насыпанной на открытой площадке у железнодорожных путей.

Сообщение о природном пожаре вдоль автомобильной дороги и железнодорожных путей в районе 26-го км трассы Оренбург - Самара поступило в 15:06 (13:06 мск). Как ранее сообщал ТАСС, в общей сложности в работах по тушению задействованы 115 человек и 42 единицы техники. На место прибыл пожарный поезд от РЖД. Борьба с огнем велась на шести боевых участках, позднее два из них были объединены.

Теги
РоссияОренбургская область
Суд в Пензе взыскал 550 тыс. рублей по иску УМВД к организаторам несогласованной акции
Акция прошла в Пензе 23 января на улице Московской в центре города
Читать полностью