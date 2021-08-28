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Взрывы на складе воинской части в Казахстане
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Пожары в воинской части в Казахстане потушили

Остались два тлеющих хранилища, эвакуированные жители вернулись в свои дома, сообщили в Минобороны
© Vladimir Tretyakov/Shutterstock/FOTODOM

НУР-СУЛТАН, 28 августа. /ТАСС/. Спасатели потушили очаги возгорания на складах воинской части на юге Казахстана, остались два тлеющих хранилища. Об этом сообщила в субботу пресс-служба министерства обороны страны.

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"Министр обороны Нурлан Ермекбаев, отвечая на вопросы журналистов в поселке Сарыкемер, отметил, что принимаются все меры для обеспечения стопроцентной безопасности населения. Военнослужащие работают в очагах, пожары все потушены, имеются два тлеющих хранилища", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

При этом в ведомстве отметили, что все ранее эвакуированные жители вернулись в свои дома. "За исключением нескольких домов, построенных непосредственно вблизи ограждения базы хранения", - пояснили в министерстве.

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КазахстанВзрывы на складе воинской части в Казахстане
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