Лесной пожар в районе трассы Оренбург - Самара локализовали

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание в районе трассы Оренбург - Самара в Оренбургской области, которое началось 27 августа. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ГУ МЧС по региону.

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"В зоне ЧС продолжаются работы по тушению. В 12:50 (10:50 мск) пожар был локализован, распространение огня удалось прекратить", - отмечается в сообщении. По информации регионального ГУ МЧС, вертолет Ми-8 Жуковского авиационно-спасательного центра МЧС России совершил семь сбросов воды по пять т каждый. Вертолет продолжит вылеты. При необходимости во второй половине дня к нему присоединится самолет Ил-76 Министерства обороны России.

Для контроля качества атмосферного воздуха в Оренбургском районе привлекались передвижные лаборатории. В соседнем Переволоцком районе администрация также держит на контроле ситуацию с атмосферным воздухом. Подготовили пункты временного размещения и 40 автобусов для транспортировки местных жителей. Эвакуация не требуется. Пожар не угрожает населенным пунктам и промышленным предприятиям.

К работам по тушению пожара привлекли более 190 человек и 60 единиц техники, в том числе 112 человек и 26 единиц техники от МЧС России. Продолжаются работы по тушению горящей серы, хранившейся на открытой площадке в районе железнодорожных путей.

Сообщение о природном пожаре вдоль автомобильной дороги и железнодорожных путей в районе 26-го км трассы Оренбург - Самара поступило 27 августа в 15:06 (13:06 мск). Режим чрезвычайной ситуации локального характера в связи с пожаром объявили в пяти населенных пунктах Оренбургского района.