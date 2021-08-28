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Лесные пожары в России

Площадь тления в Марий Эл уменьшилась до шести га

По данным МЧС, активного горения нет

ТАСС, 28 августа. Площадь тления на месте крупного природного пожара в Республике Марий Эл уменьшилась с 16 до шести га, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС республики в субботу.

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"Площадь тления уменьшилась и составляет шесть га. Активного горения нет", - сказал собеседник агентства.

Ранее пресс-служба главы региона сообщала, что движение по Кокшайскому тракту - дороге в Йошкар-Олу - открыли с 28 августа.

С 19 августа на территории Марий Эл ввели режим ЧС регионального характера в лесах, установили региональный уровень реагирования. Зонами ЧС определили Медведевский и Звениговский муниципальные районы. На базе Главного управления МЧС России по Марий Эл развернули оперативный штаб ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Основные силы направили на локализацию очагов пожара и защиту населенных пунктов Сосновый Бор, Студенка и Шап.

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РоссияЛесные пожары в РоссииМарий Эл
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