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Взрывы на складе воинской части в Казахстане

В Казахстане идет поиск трех человек после взрывов в воинской части

На двух складах воинской части есть очаги тления

НУР-СУЛТАН, 29 августа. /ТАСС/. Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана ведут поиск трех человек, пропавших при ликвидации пожара и последствий взрывов боеприпасов на складе воинской части в Жамбылской области. Об этом в воскресенье сообщил глава ведомства Юрий Ильин.

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"На сегодняшний день числятся погибшими 13 человек - это те, чьи тела нашли. Три тела, к сожалению, не опознаны на сегодняшний день. Мы продолжаем поиск трех человек в эпицентре взрыва", - приводит его слова пресс-служба министерства.

Ильин уточнил, что на двух складах воинской части имеются очаги тления. "По информации министерства обороны, саперы и службы пожаротушения министерства обороны работают в очагах. Имеется еще ряд неразорвавшихся боеприпасов. Подразделения МЧС сейчас осуществляют подвоз воды для тушения, проводят другие мероприятия, связанные с возвращением эвакуированных жителей", - пояснил глава МЧС. Он отметил, что на месте происшествия работает комиссия по оценке ущерба.

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КазахстанВзрывы на складе воинской части в Казахстане
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