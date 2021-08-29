В Казахстане идет поиск трех человек после взрывов в воинской части

НУР-СУЛТАН, 29 августа. /ТАСС/. Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана ведут поиск трех человек, пропавших при ликвидации пожара и последствий взрывов боеприпасов на складе воинской части в Жамбылской области. Об этом в воскресенье сообщил глава ведомства Юрий Ильин.

"На сегодняшний день числятся погибшими 13 человек - это те, чьи тела нашли. Три тела, к сожалению, не опознаны на сегодняшний день. Мы продолжаем поиск трех человек в эпицентре взрыва", - приводит его слова пресс-служба министерства.

Ильин уточнил, что на двух складах воинской части имеются очаги тления. "По информации министерства обороны, саперы и службы пожаротушения министерства обороны работают в очагах. Имеется еще ряд неразорвавшихся боеприпасов. Подразделения МЧС сейчас осуществляют подвоз воды для тушения, проводят другие мероприятия, связанные с возвращением эвакуированных жителей", - пояснил глава МЧС. Он отметил, что на месте происшествия работает комиссия по оценке ущерба.