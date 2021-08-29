В Башкирии число очагов лесных пожаров сократилось до трех

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Количество очагов лесных пожаров на территории Башкирии сократилось с девяти до трех, площадь горения составляет более 2 тыс. га. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС России.

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"На территории Республики Башкортостан продолжают действовать три очага лесных пожаров на общей площади 2 290 га. Из них один очаг лесного пожара на общей площади 210 га локализован", - сказали в пресс-службе ведомства.

В МЧС добавили, что в Белорецком районе на тушение пожара, который охватил 1 270 га в девяти км от населенного пункта Верхние Лемезы, привлекли аэромобильную группировку республиканского ГУ МЧС, на месте работают 59 человек и 19 единиц техники. "Для тушения второго очага лесного пожара на площади 810 га привлекли 158 человек и 32 единицы техники. Перехода огня на жилые строения не допущено", - добавили в ведомстве.

Угроза перехода огня на населенные пункты отсутствует. На тушении пожаров задействовали специальную тяжелую технику, в работе применяются беспилотники. Всего на тушении задействовали 281 человека и 75 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Башкирии действуют девять очагов лесных пожаров на общей площади 2 673,5 га. По информации ГУ МЧС, из них локализовали пять очагов на общей площади 580 га.