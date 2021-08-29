Первые жители из пострадавших от лесных пожаров районов Якутии вылетели в санатории

ЯКУТСК, 29 августа. /ТАСС/. Первую группу жителей нескольких районов Якутии, пострадавших от лесных пожаров, направили на санаторно-курортное лечение. Об этом журналистам сообщила в воскресенье пресс-служба регионального правительства.

От Карелии до Якутии. Где в России горят леса и какие меры поручил принять Путин

Ранее президент России Владимир Путин поручил обеспечить направление на специализированное санаторно-курортное лечение жителей Якутии, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями органов дыхания, проживающих в районах природных пожаров.

"Фондом социального страхования Российской Федерации в кратчайшие сроки были выделены путевки в крупнейшие санатории Московской, Владимирской и Тюменской областей", - сообщили в пресс-службе, отметив, что в первую группу вошли 180 жителей из Горного, Вилюйского, Усть-Алданского, Чурапчинского, Хангаласского районов и города Якутска.

Отмечается, что 31 августа и 1 сентября еще 70 человек поедут на оздоровление. "Выезды на лечение по путевкам в санатории запланированы также на октябрь и ноябрь. На эти цели будет выделено из республиканского бюджета порядка 40 млн рублей", - добавили в пресс-службе.

В регионе тушат семь пожаров на площади свыше 168,4 тыс. га на территории четырех районов, из них локализовали два. За сутки ликвидировали семь лесных пожаров на площади 77 962 га.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запретили посещать леса, ввели режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. В Якутии и Иркутской области с 13 августа ввели межрегиональный режим ЧС в лесах в связи с лесными пожарами.