Свыше 100 жилых домов повреждено из-за взрывов в воинской части в Казахстане

НУР-СУЛТАН, 29 августа. /ТАСС/. Более 100 объектов недвижимости, в том числе 106 жилых домов, получили повреждения в результате взрывов, которые произошли на складах воинской части в Жамбылской области Казахстана. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба областной администрации.

Что известно о взрывах возле воинской части в Казахстане

"В настоящее время выявлено 118 объектов недвижимости, требующих ремонта, из них 106 жилых домов, 12 коммерческих объектов", - говорится в сообщении. - На финансирование восстановительных работ будут привлечены средства правительства, местного бюджета и спонсоров".

По словам главы администрации области Бердибека Сапарбаева, все дома планируется отремонтировать в течение двух месяцев. Он также отметил, что железная и автомобильные дороги в районе инцидента работают в обычном режиме.

"В настоящее время в центральной городской больнице Тараза проходят лечение 28 пациентов", - уточнили в пресс-службе.