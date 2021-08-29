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В ГИБДД назвали возможную причину ДТП с пятью погибшими на Ставрополье

По данным краевого управления ГИБДД, авария могла произойти из-за опасного обгона, в результате которого легковой автомобиль столкнулся с тремя встречными машинами
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

СТАВРОПОЛЬ, 29 августа. /ТАСС/. Причиной столкновения четырех автомобилей, в котором погибли пять человек на Ставрополье, предварительно стал опасный обгон. Легковой автомобиль допустил столкновение с тремя встречными машинами, сообщили журналистам в воскресенье в краевом управлении ГИБДД.

"По предварительным данным, водитель автомобиля Honda Prestige для осуществления маневра обгона допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся поочередно с автомобилями Lada Niva, грузовым Suzuki и легковым Toyota Corolla. От полученных травм на месте скончались водитель и пассажир Lada Niva, а также водитель и два пассажира Honda", - сказали в управлении.

Как сообщали ранее в ГУ МЧС по региону, авария произошла в воскресенье вечером на краевой дороге Кочубей - Минеральные Воды. В больницу доставлены пассажир Honda и годовалый ребенок, находившийся в Lada Niva. "Ребенок остался жив благодаря соблюдению правил перевозки несовершеннолетних: мальчик находился в детской автолюльке", - отметили в Госавтоинспекции.

Все пострадавшие и погибшие в аварии - жители Ставропольского края. На месте ДТП работают наряды ДПС, обстоятельства и степень ответственности участников устанавливается.

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РоссияСтавропольский край
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