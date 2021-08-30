В России за сутки ликвидировали лесные пожары на площади 503 га

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Специалисты за сутки ликвидировали в регионах РФ лесные пожары на площади 503 га, продолжаются работы по тушению возгораний на площади более 241 тыс. га, большинство из которых находится в Якутии, сообщила в понедельник пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

Где в России горят леса и какие меры поручил принять Путин

От Карелии до Якутии. Где в России горят леса и какие меры поручил принять Путин

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 29 августа 2021 г. в России лесопожарными силами ликвидировано 46 лесных пожаров на площади 503 га. На 00:00 мск 30 августа 2021 г. на территории Российской Федерации действовало 126 лесных пожаров на площади 241 623 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

В Якутии зафиксировано 25 пожаров на площади 173 301 га, в Иркутской области - 16 пожаров площадью 35 935 га, в Свердловской области - 46 пожаров на площади 7 823 га. В Республике Марий Эл действует два пожара общей площадью 4 532 га, в Магаданской области - пожар площадью 1 979 га, в Башкирии - два пожара общей площадью 1 480 га. Также пожары зафиксированы в других регионах РФ.

На тушении задействовано 6 528 человек, 1 349 единиц техники, 12 воздушных судов, еще 64 воздушных судна задействовано в мониторинге.

Пожароопасный сезон открыт во всех субъектах Российской Федерации. Режим ЧС введен в 10 субъектах РФ. Особый противопожарный режим действует в 59 субъектах РФ.