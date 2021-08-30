МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Ученые МЧС прогнозируют ухудшение ситуации с лесными пожарами в Якутии на текущей неделе. Об этом сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.

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"Высокие риски ухудшения лесопожарной обстановки прогнозируются на востоке Алданского, в Амгинском, Усть-Майском, местами в Томпонском улусах Республики Саха (Якутия). Сложная обстановка остается в Усть-Илимском и Жигаловском районах Иркутской области", - сказали в институте.

Кроме того, из-за аномально жаркой погоды возможно осложнение обстановки, связанной с природными пожарами, на юго-западе Сибирского, юго-востоке Центрального федеральных округов, а также в Волгоградской, Астраханской, Ростовской областях, Ставропольском крае, в Дагестане и Карачаево-Черкесии. "На текущей неделе в связи с метеоусловиями сохраняется неблагоприятный прогноз по природным пожарам в Приволжском и южной части Уральского федеральных округов", - добавили в институте. Специалисты МЧС рекомендуют заинтересованным органам Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций указанных регионов проводить ежедневный комплексный мониторинг лесопожарной обстановки с привлечением глав муниципальных образований, руководителей организаций, собственников и арендаторов природных территорий.

Вместе с тем в пресс-службе МЧС России ТАСС сообщили, что ситуация с природными пожарами в Якутии стабильна. "За прошедшую неделю площадь пожаров уменьшилась более чем в три раза. За неделю авиацией проведено свыше 280 сливов, сброшено более 2 тыс. т воды", - сказали в пресс-службе. Кроме того, как отметили в МЧС, самолетами Ил-76 министерства в Якутск доставили более 45 т материально-технического груза - насосное оборудование и электростанции.

Ранее первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян сообщил, что тушение природных пожаров в Якутии практически завершилось.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запретили посещать леса, ввели режим ЧС регионального характера, с 13 августа ввели межрегиональный режим ЧС в лесах. Площадь, пройденная огнем, превысила 7 млн га. В селе Бясь-Кюель Горного района, возле которого действовали два пожара, огонь из-за сильного ветра перекинулся через минерализованную полосу, 7 августа проводилась эвакуация. Пострадавших нет. Огонь уничтожил шесть многоквартирных домов (15 квартир), 26 индивидуальных жилых домов.