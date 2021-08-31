Мосгорсуд 15 сентября проверит законность ареста судмедэксперта по делу о халатности

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд 15 сентября рассмотрит жалобу на арест судмедэксперта, который проводил исследование по делу о гибели замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина. Специалиста подозревают в служебном подлоге и халатности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Рассмотрение жалобы на постановление суда о заключении под стражу Пенцакова в Мосгорсуде назначено на 15 сентября", - сказали в пресс-службе. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 293 и ч. 2 ст. 292 УК РФ, уточнили в суде.

Ошарин был найден мертвым в Крыму в 2020 году, причиной его смерти считается самоубийство. На теле чиновника были обнаружены раны.