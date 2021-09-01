Источник: задержанные сотрудники ИВС Истры дружили и могли договориться о помощи беглецам

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Сотрудник ИВС Истры Сергей Лаврентьев и и. о. начальника изолятора Андрей Старшинов, которые подозреваются в содействии побегу из изолятора пятерых заключенных, дружили семьями и могли вступить в сговор для совершения преступления. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Что известно о побеге заключенных из ИВС в Истре

"Следствие установило, что Лаврентьев и Старшинов давно знают друг друга. Последний играет за любительскую мини-футбольную команду "Луч" из Истры. Ее тренирует Александр Лаврентьев, отец Сергея Лаврентьева", - сказал собеседник агентства, отметив, что следствие проверяет, могли ли они сговориться для помощи заключенным. "Следователи устанавливают, в частности, отдавал ли Старшинов распоряжение Лаврентьеву посадить всех сбежавших в одну камеру, чтобы они могли договориться о совместных действиях. Все пятеро беглецов знают молдавский язык и могли им воспользоваться для организации побега", - сказал источник.

В федерации мини-футбола Истры ТАСС подтвердили, что Старшинов играет за "Луч", а Александр Лаврентьев тренирует команду.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело о превышении полномочий в отношении врио начальника изолятора временного содержания в подмосковной Истре, откуда сбежали пятеро заключенных. Сейчас Старшинова допрашивают, проводятся следственные действия. В ближайшее время ему предъявят обвинение, а также решат вопрос об избрании меры пресечения.