В МЧС заявили о начале лесного пожара в Тольятти

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Пожар начался в тольяттинском городском лесничестве в Самарской области. Угроза его распространения на верховой снята. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МЧС России.

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Информация о пожаре поступила в 14:50 мск. "К месту незамедлительно были направлены оперативные службы в количестве 66 человек, 14 единиц техники, а также вертолет Ми-8 МЧС России с водосливным устройством. На данный момент произведено 14 вылетов и сброшено 70 тонн воды. Совместными усилиями удалось снять угрозу распространения на верховой пожар", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что пожарные работают над ликвидацией пожара. Ситуация находится на контроле.

Данный пожар стал уже вторым за неделю. Так, днем 25 августа возгорание было зафиксировано в 3-м квартале тольяттинского участкового лесничества, потушить его удалось только утром 28 августа. По факту пожара возбуждено дело по ч. 2 ст. 261 УК РФ ("Уничтожение или повреждение лесных насаждений с причинением крупного ущерба").