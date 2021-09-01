В Самарской области за сутки совершили восемь поджогов лесов

ТАСС, 1 сентября. В лесах Самарской области за сутки совершили восемь поджогов. Об этом заявил мэр города Тольятти Николай Ренц в своем официальном аккаунте в Instagram в среду.

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"Уважаемые жители города Тольятти, сейчас уже смело можно сказать, что очередной пожар будет ликвидирован. Но сегодня была осуществлена беспрецедентная атака на наш лес. Буквально террористическая и подлая. Сегодня за день было восемь поджогов. Они начались с 07:00", - заявил Ренц.

Он пояснил, что к концу дня пожарные расчеты перестали справляться с горением, потому что ветер и возгорания одновременно в трех местах создали серьезную угрозу перехода низового пожара в верховой. "Были привлечены пожарные расчеты из Самары, Чапаевска, Сызрани. <…> Я считаю, что какая-то группа никчемных людей нашему городу объявила войну. И мы эту войну принимаем. Мы обязательно найдем того, кто это делает", - заявил мэр.

По информации ГУ МЧС по Самарской области, к месту возгорания были направлены оперативные службы в количестве 66 человек, 14 единиц техники, в том числе от МЧС России - 55 человек, 11 единиц техники, а также находящейся на дежурстве вертолет Ми-8 с водосливным устройством от МЧС России.

"Авиацией МЧС России произведено 14 вылетов и сброшено 70 тонн воды. Совместными усилиями удалось снять угрозу распространения на верховой пожар. Пожарно-спасательные подразделения принимают все необходимые меры для ликвидации пожара. Ситуация остается на особом контроле Главного управления", - сообщили в МЧС.

Площадь возгоняют в МЧС не уточняют.