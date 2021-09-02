Полиция США задержала подозреваемого в стрельбе в школе города Уинстон-Салем

НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. /ТАСС/. Полицейские в США задержали неизвестного, который, предположительно, открыл стрельбу в школе в американском городе Уинстон-Салем (штат Северная Каролина). Об этом говорится в заявлении шерифа округа Форсайт, опубликованном в среду в Facebook.

"Подозреваемый в стрельбе в школе Маунт-Табор задержан, он не оказывал сопротивления", - указывается в заявлении. Личность стрелка не раскрывается. Правоохранители подчеркнули, что расследование продолжается.

Ранее полицейское управление Уинстон-Салема подтвердило смерть одного ученика, получившего ранения в результате стрельбы в учебном заведении. Телекомпания ABC сообщала со ссылкой на источники, что стрельбу открыл, вероятно, один из учеников. В результате инцидента больше никто не пострадал.