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Стрельба в США

Полиция США задержала подозреваемого в стрельбе в школе города Уинстон-Салем

Его личность не раскрывается

НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. /ТАСС/. Полицейские в США задержали неизвестного, который, предположительно, открыл стрельбу в школе в американском городе Уинстон-Салем (штат Северная Каролина). Об этом говорится в заявлении шерифа округа Форсайт, опубликованном в среду в Facebook.

"Подозреваемый в стрельбе в школе Маунт-Табор задержан, он не оказывал сопротивления", - указывается в заявлении. Личность стрелка не раскрывается. Правоохранители подчеркнули, что расследование продолжается.

Ранее полицейское управление Уинстон-Салема подтвердило смерть одного ученика, получившего ранения в результате стрельбы в учебном заведении. Телекомпания ABC сообщала со ссылкой на источники, что стрельбу открыл, вероятно, один из учеников. В результате инцидента больше никто не пострадал.

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