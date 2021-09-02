Количество очагов лесных пожаров в Сибири в 2021 году уменьшилось на 30%

В начале лета наиболее сложная лесопожарная обстановка в Сибири сложилась в Новосибирской, Омской областях, Красноярском крае. Среди основных источников возгораний, как сообщали в Сибирском окружном информационном центре, - неконтролируемые сельхозпалы, несоблюдение правил пожарной безопасности и умышленные поджоги леса.

НОВОСИБИРСК, 2 сентября. /ТАСС/. Количество очагов лесных пожаров в регионах Сибирского федерального округа (СФО) на начало осени в 2021 году уменьшилось на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сократившись с 3 880 до 2 691. Об этом сообщил ТАСС в четверг председатель окружного совета территориальных органов МЧС в СФО, начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов.

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"Официальная статистика по Сибирскому федеральному округу в текущем году - 2 691 очаг, в аналогичном периоде прошлого года - 3880. Минус на 30%", - сказал он, добавив, что площади возгорания в округе по сравнению с прошлым годом уменьшились на 40%.

По словам Орлова, напряженную ситуацию с пожарами в Иркутской области удалось переломить. По словам собеседника агентства, на это повлияли не только выпавшие осадки, но и поставки новой техники и оборудования. "В Иркутской области ситуация была достаточно сложная в связи с такой погодой, но по сравнению с прошлым годом она была менее долгоиграющей. <...> На улучшение ситуации повлияли не только дожди, но и наращивание по линии Рослесхоза достаточно серьезно по всем субъектам: поставка техники, поставка оборудования, внимание к подготовке", - резюмировал Орлов.

В Иркутской области и Якутии с 13 августа введен межрегиональный режим ЧС в лесах в связи с лесными пожарами.

Летом 2019 года в Сибири были крупные пожары. Площадь возгораний и их количество превысили среднегодовые значения примерно в полтора раза. Пожары 2019 года вызвали широкий общественный резонанс. В результате на государственном уровне начался процесс пересмотра законодательства об охране лесов и тушении лесных пожаров. Одной из причин распространения огня, как отмечалось, стала деятельность черных лесорубов. Минприроды РФ предложило разработать меры, направленные на пресечение незаконных рубок.