Новозеландские супермаркеты временно изымут из продажи ножи после теракта в Окленде

СИДНЕЙ, 4 сентября. /ТАСС/. Новозеландская сеть супермаркетов Countdown изымет из открытой продажи ножи после террористического нападения на посетителей одного из магазинов сети. Об этом в субботу сообщает новостной портал Stuff со ссылкой на главу отдела безопасности сети Кири Ханнифин.

По ее словам, администрация Countdown приняла решение "временно убрать с полок магазинов все ножи и ножницы, а затем обсудить, стоит ли продолжать продажу таких товаров вообще". "Это своего рода акт поддержки сотрудников. Мы хотим, чтобы вся наша команда чувствовала себя в безопасности, когда они приходят на работу", - сказала Ханнифин.

Сообщается, что аналогичное решение приняли и владельцы ряда небольших продовольственных магазинов, арендующих площади в торговых центрах Новой Зеландии, а кроме того, торговая сеть Foodstood NZ, которой принадлежат несколько сетей универсамов и ресторанов быстрого питания.

Данное решение было принято после того, как стало известно, что для нападения на посетителей супермаркета террорист использовал нож, взятый им с полки в этом же магазине.

Полиция Новой Зеландии сообщила о вооруженном нападении на посетителей супермаркета на юго-западе Окленда в пятницу, 3 сентября, около 15:20 по местному времени (06:20 мск). Прибывшие стражи порядка открыли по злоумышленнику огонь, застрелив его на месте. Семь человек были доставлены в больницу, трое в критическом состоянии. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что произошедшее нападение является террористическим актом.