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В Петербурге ликвидировали пожар на двух складах в промзоне

В результате ЧП никто не пострадал

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Пожар, охвативший два склада в промзоне на юге Санкт-Петербурга, ликвидирован. Об этом журналистам в субботу сообщили в ГУ МЧС по городу.

"В 12:22 мск пожар ликвидирован, работы окончены", - сказали в управлении.

Информация о пожаре в промзоне на Кубинской улице поступила в 06:24 мск. Пожарные, прибыв на место, установили, что горят два склада на общей площади около 2 000 кв. м. Пожару был присвоен второй номер сложности. В тушении пожара от МЧС участвовали 65 человек, использовалось 13 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала.

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