В ОНК поступали жалобы на медобслуживание из ИК-14 в Хабаровском крае, где произошла драка

ХАБАРОВСК, 5 сентября. /ТАСС/. Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Хабаровского края получали жалобы только на медицинское обслуживание из исправительной колонии №14 в Амурске, где произошла драка между заключенными. Об этом ТАСС сообщила председатель ОНК края Виктория Макарчук.

"Жалобы на конфликты, что-то такое, на что требовалось бы наше внимание [обратить]. [На] что-то серьезное не поступали. Были обращения, связанные с недостатком узких медицинских специалистов и вывозом на лечение за пределы колонии", - сказала Макарчук.

По информации УФСИН, в воскресенье в исправительной колонии №14 произошел конфликт между группой осужденных, который перерос в драку. По данным ведомства, в результате происшествия пострадали шесть осужденных. Ранее в пресс-службе следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю сообщили, что погибли два человека, еще четверо пострадали.