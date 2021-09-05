Одного пострадавшего при драке в колонии в Амурске прооперировали

ХАБАРОВСК, 5 сентября. /ТАСС/. Медики прооперировали одного из пострадавших при драке в колонии в Амурске, он остается в тяжелом состоянии. Об этом сообщили ТАСС в Минздраве Хабаровского края.

Что известно о драке в ИК-14 в Хабаровском крае

"В Комсомольске в горбольнице №7 прооперировали [одного пострадавшего], удалили гематому. Он находится в тяжелом состоянии", - сказали в Минздраве.

Ранее в Минздраве края сообщали, что в Комсомольске-на-Амуре в больнице №7 находятся двое пострадавших, оба в тяжелом состоянии. Еще двое - в Амурской центральной районной больнице. Их состояние оценивается как средней тяжести.

По информации УФСИН, в воскресенье в исправительной колонии №14 произошел конфликт между группой осужденных, который перерос в драку. По данным ведомства, в результате происшествия пострадали шесть осужденных. Ранее в пресс-службе следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю сообщили, что погибли два человека, еще четверо пострадали.