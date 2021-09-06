Специалисты проверяют записи с камер видеонаблюдения после драки в колонии в Амурске

ТАСС, 6 сентября. Специалисты проверяют записи камер видеонаблюдения в колонии в Амурске, где произошла драка между заключенными, сообщила пресс-служба УФСИН России по Хабаровскому краю.

Что известно о драке в ИК-14 в Хабаровском крае

"Для выяснения причин и обстоятельств происшествия, случившегося 5 сентября 2021 года в ИК-14, в исправительную колонию прибыл лично начальник аппарата управления генерал-майор внутренней службы Юрий Дорохин. На данный момент в учреждении проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий, работают сотрудники краевого аппарата управления, прокуратуры региона, следственных органов, проверяются записи с камер видеонаблюдения", - говорится в сообщении.

ИК-14 посещают представители общественной наблюдательной комиссии края. Также для проведения проверки в регион прибывает группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России. Исправительное учреждение работает в штатном режиме, ситуация стабильная, отмечается в сообщении.