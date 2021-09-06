В ХМАО потушили лесной пожар на площади почти 50 га

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 сентября. /ТАСС/. Лесной пожар на площади 47 га ликвидировали в Ханты-Мансийском автономном округе. Действующих природных возгораний в регионе нет, сообщается в понедельник на сайте окружного департамента недропользования и природных ресурсов.

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"По состоянию на 09:00 6 сентября на территории автономного округа действующие лесные пожары отсутствуют", - говорится в сообщении.

На сайте департамента уточняется, что 4 сентября в регионе зарегистрировали один лесной пожар площадью 47 га на территории Кондинского лесничества. Всего в Югре с начала пожароопасного сезона произошли 323 лесных пожара на площади 16,4 тыс. га. Их причинами стали человеческий фактор и сухие грозы.

Власти ХМАО объявили пожароопасный сезон в 2021 году с 23 апреля. Губернатор Наталья Комарова с 21 мая ввела в регионе режим повышенной готовности.