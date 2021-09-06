САМАРА, 6 сентября. /ТАСС/. Крупнейший за последние 10 лет пожар в Борском районе Самарской области ликвидировали. Об этом доложил начальник регионального ГУ МЧС Олег Бойко на заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧП и обеспечению пожарной безопасности, сообщили в пресс-службе правительства региона.

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"Олег Бойко доложил о полной ликвидации пожара в Борском районе. Глава регионального МЧС привел статистику - с начала пожароопасного сезона в области зафиксировано на 20% возгораний больше, чем в прошлом году. Причина пожаров в 76% случаев - неосторожное обращение с огнем", - говорится в сообщении.

Муниципалитетам поручили организовать патрулирование в местах отдыха жителей, произвести покос травы, продолжить работу по опашке и устройству минерализованных полос. Власти также должны проверить и оценить состояние пожарных водоемов и гидрантов - сейчас в регионе на балансе муниципалитетов находится более 31 тыс. источников наружного водоснабжения.

В региональном ГУ МЧС называли пожар в Борском районе крупнейшим в регионе за последние 10 лет, с ним боролись почти две недели. Общая площадь пожара составила 5 тыс. га, площадь, пройденная по лесу, - около 1,5 тыс. га. В тушении задействовали 700 человек и 184 единицы техники, а также пожарные поезда и авиатехника.