В ОНК заявили, что драка в ИК-14 под Хабаровском произошла спонтанно

ТАСС, 6 сентября. Столкновения между осужденными в ИК-14 Хабаровского края возникли спонтанно из-за разногласий заключенных. Об этом ТАСС сообщила председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Хабаровского края Виктория Макарчук.

Что известно о драке в ИК-14 в Хабаровском крае

"Члены ОНК посетили ФКУ ИК-14. Провели беседы с осужденными, с их слов, конфликт возник спонтанно на почве разногласий по тюремной тематике. В результате драки два человека погибли, пять человек госпитализировано. Все документы, касающиеся инцидента, изъяты следственными органами. По данному факту заведено уголовное дело", - сказала она.

Кроме того, члены ОНК получили жалобы от осужденных на график работы магазина и отсутствие в нем ассортимента.

По информации УФСИН, в воскресенье в исправительной колонии №14 произошел конфликт между группой осужденных, который перерос в драку. По данным ведомства, в результате происшествия пострадали шесть осужденных. Ранее в пресс-службе следственного управления СК РФ по краю сообщили, что погибли два человека, еще четверо пострадали.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 321 УК РФ ("Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества"), ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц"). В УФСИН сообщали, что колония, где произошел инцидент, работает в штатном режиме. В ИК-14 направили комиссию центрального аппарата ФСИН. В прокуратуре Хабаровского края заявили, что по факту драки началась проверка.