Суд в Дагестане приговорил к восьми годам экс-руководителя местного управления Росреестра

МАХАЧКАЛА, 6 сентября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Махачкалы приговорил экс-главу дагестанского управления Росреестра Шамиля Гаджиева, признанного виновным по делу о взятке, к восьми годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщила в понедельник ТАСС руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.

"Ленинским районным судом г. Махачкалы вынесен приговор в отношении бывшего и.о. главы Росреестра Дагестана Шамиля Гаджиева, обвинявшегося в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Взятка через посредника в виде иного имущества в особо крупном размере за способствование в силу должностного положения совершению действий в пользу взяткодателя и представляемого им лица"), п. "а" ч. 3 ст. 174.1 УК РФ ("Совершение сделок с имуществом, приобретенным в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению и распоряжению указанным имуществом группой лиц по предварительному сговору"), ч. 2 ст. 290 УК РФ. Ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке в вышестоящую инстанцию.

Ранее сообщалось, Советский районный суд Махачкалы арестовал и.о. руководителя дагестанского управления Росреестра Шамиля Гаджиева в рамках уголовного дела о преступном сообществе, занимавшемся незаконным отчуждением земельных участков.

Исполняющий обязанности руководителя управления Росреестра по Дагестану Шамиль Гаджиев был задержан 25 мая 2019 года в рамках уголовного дела о преступном сообществе, которое с 2000 года незаконно оформило в собственность свыше тысячи земельных участков в Махачкале.