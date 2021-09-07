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Коммунальщики восстановили подачу электроэнергии в крупном жилом микрорайоне Благовещенска

Несколько десятков многоквартирных и частных жилых домов, две школы, три детских сада и поликлиника оставались несколько часов без света

БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 сентября. /ТАСС/. Электричество восстановлено во всех домах и социальных учреждениях крупного жилого микрорайона Благовещенска, которое отключили из-за повреждения экскаватором высоковольтного кабеля во время дорожных работ, сообщили во вторник в пресс-службе "Амурских коммунальных систем".

"Электричество полностью восстановлено", - говорится в сообщении.

Несколько десятков многоквартирных и частных жилых домов, две школы, три детских сада и поликлиника в Благовещенске находились без электроэнергии с 09:00 (03:00 мск).

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