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Взрыв газа в жилом доме в Ногинске
Обновлено 

СК возбудил дело по факту взрыва бытового газа в жилом доме в Ногинске

Дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по факту взрыва бытового газа и частичного обрушения в жилом доме в Ногинске.

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Об этом ТАСС сообщила помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Анна Тертичная.

"Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ)", - сообщила она.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, проводится осмотр.

Теги
РоссияВзрыв газа в жилом доме в Ногинске
Взрыв газа в жилом доме в Ногинске
Что известно о взрыве газа в жилом доме в Ногинске
Что известно о взрыве газа в жилом доме в Ногинске
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