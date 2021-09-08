СК возбудил дело по факту взрыва бытового газа в жилом доме в Ногинске

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по факту взрыва бытового газа и частичного обрушения в жилом доме в Ногинске.
Об этом ТАСС сообщила помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Анна Тертичная.
"Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ)", - сообщила она.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты, проводится осмотр.