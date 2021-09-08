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Взрыв газа в жилом доме в Ногинске
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Число пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Ногинске выросло до девяти

Среди них двое детей
© ГУ МЧС РФ по Московской области/ТАСС

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Число пострадавших в результате взрыва бытового газа в жилом доме в подмосковном Ногинске увеличилось до девяти. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

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"На данный момент пострадавших девять, в их числе двое детей. Под завалами все еще могут оставаться люди", - сказал источник.

При этом, по данным пресс-службы Минздрава Подмосковья, пострадали восемь человек. "По предварительной информации, в результате взрыва в Ногинске пострадали восемь человек, в том числе двое детей. Все они госпитализируются в Ногинскую больницу для оказания медицинской помощи. Оперативные службы продолжают работать на месте происшествия", - сказали в пресс-службе.

Как рассказал в эфире телеканала "Россия-24" вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин, пострадавших в тяжелом состоянии нет. "Те люди, которые доставлены в больницу, четыре человека, с разной степенью тяжести, тяжелых нет", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва газа пострадали шесть человек, в том числе двое детей в возрасте пяти и 11 лет.

Теги
РоссияВзрыв газа в жилом доме в Ногинске
Взрыв газа в жилом доме в Ногинске
Что известно о взрыве газа в жилом доме в Ногинске
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