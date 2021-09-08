МЧС сообщило, что пассажиров после ДТП на Кубани доставят в Крым на резервном автобусе

ПЯТИГОРСК, 8 сентября. /ТАСС/. Резервный автобус доставит в Крым пассажиров, попавших в ДТП на Кубани, сообщили журналистам в среду в пресс-службе ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

"К месту происшествия направлен резервный автобус, который доставит людей к пункту назначения. Время ожидания - 1,5 часа", - сказали в пресс-службе, добавив, что пассажиры автобуса на данный момент размещены в проходящем автобусе на месте.

Ранее сообщалось, что водитель автобуса Setra, двигавшегося из Ставрополя в Крым, допустил боковое столкновение с прицепом автомобиля FreedLiner. После столкновения автобус, в котором находились 46 человек, съехал в кювет. По данным оперативного штаба, пострадали девять человек, четверо госпитализировано.