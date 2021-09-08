Спасатели нашли тело еще одного пассажира с опрокинувшегося у берегов Заполярья судна

МУРМАНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Тело еще одного пассажира судна с рыбаками, опрокинувшегося в бухте Долгая щель Баренцева моря в Печенгском районе Мурманской области, обнаружили спасатели. Об этом сообщили ТАСС в среду в Морском спасательном координационном центре Мурманска.

"Да, тело нашли, <...> недалеко от места ЧП, там же", - сказал собеседник агентства.

По словам начальника ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области Евгения Фролова, к поиску рыбаков подключились водолазы и авиация, спасатели нарастили поисковую группу до 74 человек и 20 единиц техники.

"В настоящий момент осуществлено увеличение группировки до 74 человек и 20 единиц техники. К поисковым работам были привлечены вертолеты Ка-32 МЧС России (шесть человек, в том числе три спасателя) и Ми-8 ФКУ "Северо-Западный АПСЦ" (семь человек, в том числе четыре спасателя)", - сказал Фролов, добавив, что в спасательной операции также задействована водолазная группа из 14 человек и восьми единиц техники, укомплектованная барокомплексом.

По информации СК РФ, 7 сентября 2021 года маломерное судно под управлением судоводителя с четырьмя пассажирами на борту вышло из поселка Лиинахамари для ловли рыбы в бухту Долгая щель. Около полудня произошло опрокидывание судна из-за резкого крена от волны, в результате чего два пассажира и капитан оказались в воде. Дрейфующее судно было обнаружено перевернувшимся у берега с выжившим мужчиной 1962 года рождения. Во вторник источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что на месте ЧП обнаружен один погибший.

Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта"). На месте ЧП продолжают работать следователи и криминалисты, уже допрошен выживший пассажир, назначены необходимые экспертизы. Спасатели продолжают поиски оставшихся людей.