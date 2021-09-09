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На Камчатке локализовали пожар в ангаре на ТЭЦ

Площадь возгорания составила 770 кв. м

ТАСС, 9 сентября. Пожарные в Петропавловске-Камчатском локализовали возгорание в ангаре, расположенном на территории теплоэлектроцентрали №2, на площади 770 кв. м. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

"Пожар локализован на площади 770 кв. м. Угрозы распространения огня нет", - говорится в сообщении.

Информация о возгорании в ангаре поступила 9 сентября в 14:17 (05:17 мск). В тушении задействовано более 40 человек, 10 единиц техники. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

ТЭЦ-2 - вторая по мощности тепловая электростанция Камчатского края, действующая в краевой столице. Основное топливо - природный газ газоконденсатного месторождения в Соболевском районе Камчатского края, резервное топливо - мазут.

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