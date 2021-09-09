Росгвардия задержала пьяного мужчину, который разгуливал с автоматом на востоке Москвы

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Росгвардия задержала пьяного мужчину, который разгуливал с автоматом на улице Короленко на востоке Москвы. По его словам, оружие является игрушкой. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в правоохранительных органах.

"Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали 49-летнего местного жителя, ранее замеченного на улице с предметом, похожим на автомат. По полученным приметам росгвардейцы обнаружили мужчину на Большой Остроумовской улице. При этом оружия при нем не было", - сказал собеседник агентства.

Источник добавил, что, по словам задержанного, автомат является игрушкой. "Для дальнейшего разбирательства задержанный с признаками алкогольного опьянения передан сотрудникам органов внутренних дел", - отметил он.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили, что полиция проверяет информацию о мужчине с огнестрельным оружием, который был замечен на улице Короленко. Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что у мужчины был замечен автомат, настоящий или муляж устанавливается.