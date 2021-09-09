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Лесные пожары в России

В одном из сел Якутии ввели режим ЧС из-за приблизившегося лесного пожара

Пожар приблизился на 4,5-5 км

ЯКУТСК, 9 сентября. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации ввели в селе Кюбяинде Вилюйского района в Якутии из-за приблизившегося к населенному пункту лесного пожара, сообщил в четверг ТАСС глава района Сергей Винокуров.

"Да, мы ввели режим ЧС [в селе Кюбяинде] сегодня, потому что пожар приблизился на 4,5-5 км к селу", - сказал Винокуров.

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На тушении задействовано 72 человека, дополнительно из Якутска ожидается прибытие свыше 20 человек. Привлечено десять единиц техники и вертолет Ми-8. Площадь возгорания составляет 960 га, из них 450 га - лесная зона.

Как сообщили в пресс-службе Госкомобеспечения Якутии, пожар возник 7 сентября. В связи с порывами ветра низовой пожар местами перешел в верховой. В настоящее время наблюдается сильная задымленность.

В селе Кюбяинде проживает около 500 человек. Находится в 200 км от райцентра - города Вилюйска.

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