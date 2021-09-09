Мэр Рыбинска назвал себя виновным в ДТП с двумя пострадавшими

ЯРОСЛАВЛЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Мэр Рыбинска Денис Добряков, попавший в четверг в ДТП, в результате которого пострадали два человека, назвал себя виновным в аварии. Он сообщил, что выполнял маневр и выехал на встречную полосу. Об этом Добряков написал на своей странице в Facebook.

Как ранее сообщала администрация Рыбинска, ДТП произошло в 8:45 в районе деревни Охотино. Добряков находился за рулем личного автомобиля Lexus GX460. В условиях плохой видимости и дождя произошло столкновение с автомобилем ВАЗ-2110. Мэр получил ушибы и вызвал на место скорую. Пассажир и водитель ВАЗ-2110 были госпитализированы с травмами средней степени тяжести.

"Попал в аварию. Думаю, что виноват я. Выполнял маневр с выездом на встречную полосу, а значит, несу ответственность за его безопасность. Была скользкая дорога и ограниченная видимость, детали еще установят сотрудники ГИБДД, но я вины с себя не снимаю", - написал Добряков.

Он также сообщил, что переживает за пострадавших и желает им скорейшего выздоровления. "Прошел медицинское освидетельствование, как и положено, дал все необходимые показания и готов ответить по закону", - добавил мэр.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по региону, сотрудники госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства ДТП.