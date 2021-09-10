В Дагестане возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь правоохранителей

МАХАЧКАЛА, 10 сентября. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Республике Дагестан возбудило уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов после нейтрализации двух вооруженных лиц, стрелявших по правоохранителям, говорится в пресс-релизе СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"), п. "а" ч. 3 ст. 222 ("Незаконный оборот оружия, совершенный группой лиц по предварительному сговору") и п. "а" ч. 3 ст. 222.1 ("Незаконный оборот взрывных устройств, совершенный группой лиц по предварительному сговору") УК РФ ", - говорится в сообщении.

Как сообщили ранее ТАСС в информационном центре Национального антитеррористического комитета, двое боевиков нейтрализованы в ходе контртеррористической операции в Буйнакском районе Дагестана, на месте перестрелки обнаружено автоматическое оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство. Начальник республиканского УФСБ принял решение о введении режима контртеррористической операции.

По данным следствия, 10 сентября при проведении сотрудниками правоохранительных органов оперативно-разыскных мероприятий в лесном массиве Буйнакского района были обнаружены двое вооруженных лиц. "На законные требования сложить оружие и сдаться властям они открыли огонь из автоматического оружия по сотрудникам. Принятыми мерами безопасности (в соответствии с действующим законодательством) ответной стрельбой стражей правопорядка мужчины нейтрализованы. Потерь и пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и гражданского населения нет", - добавляется в пресс-релизе.