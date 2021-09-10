Причину смерти москвичек, предположительно, отравившихся арбузом, установит экспертиза

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Точную причину смерти пожилой женщины и ее внучки в Москве, предположительно, отравившихся арбузом, определят после получения результатов судебно-медицинской экспертизы. Об этом сообщила пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы.

Как рассказали в департаменте, 9 сентября на станцию скорой помощи им. А. С. Пучкова поступило несколько вызовов по поводу проявлений острой кишечной инфекции у семьи. Первая бригада скорой утром прибыла по вызову к пожилой женщине - врачи провели осмотр и рекомендовали госпитализацию, однако пациентка отказалась. Через несколько часов на станцию скорой помощи поступил вызов к подростку. Одновременно с девочкой специалисты также осмотрели ее мать, на момент вызова состояние пациентов не требовало госпитализации. Через некоторое время вновь поступил вызов скорой помощи к матери. Женщину в связи с ухудшением состояния госпитализировали в профильный стационар.

Вечером того же дня две бригады скорой выехали на вызов в связи с ухудшением самочувствия бабушки и подростка. "Они незамедлительно были доставлены в профильные стационары. Несмотря на полный комплекс необходимой медицинской помощи и реанимационные действия, спасти бабушку и подростка не удалось. Точная причина смерти будет известна после получения результатов судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении.

В материале поясняется, что женщина, поступившая в больницу 9 сентября, в пятницу написала отказ от дальнейшего лечения в стационаре. "Также сегодня к ней был вызов на дом врача-терапевта, который настоятельно рекомендовал госпитализацию в стационар ввиду ее состояния. Пациентка согласилась и была доставлена в профильный стационар. В настоящий момент ей оказывается полный комплекс медицинской помощи", - сказали в пресс-службе.

Ранее представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова сообщила ТАСС, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по сообщениям СМИ об отравлении семьи арбузом, в результате которого умерли пожилая женщина и ее внучка.